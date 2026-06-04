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Нотингам Форест отхвърли първата оферта на Манчестър Сити за Елиът Андерсън

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Спорт
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"Гражданите“ продължават преговорите за един от най-желаните халфове във Висшата лига, чиято трансферна цена може да надхвърли 100 милиона паунда

Нотингам Форест отхвърли първата оферта на Манчестър Сити за Елиът Андерсън
Снимка: БГНЕС
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Нотингам Форест е отхвърлил първото предложение на Манчестър Сити за полузащитника Елиът Андерсън, съобщава Sky Sports. Въпреки отказа, разговорите между двата клуба продължават, а английският шампион обмисля подобрена оферта за 23-годишния футболист.

Андерсън се утвърди като един от най-силно представящите се централни халфове във Висшата лига през изминалия сезон и привлече вниманието на редица водещи клубове. Освен Манчестър Сити, интерес към него проявяват още Арсенал и Манчестър Юнайтед.

Полузащитникът има договор с Нотингам Форест до лятото на 2029 година, което поставя клуба в силна позиция при евентуални преговори. Според английските медии ръководството на Форест няма намерение лесно да се разделя със своя ключов футболист, а очакваната трансферна сума може да надхвърли 100 милиона паунда.

От Манчестър Сити са впечатлени от развитието на Андерсън след трансфера му от Нюкасъл през 2024 година. През миналия сезон той записа най-много докосвания на топката сред всички централни полузащитници във Висшата лига и се утвърди като един от лидерите в състава на Нотингам Форест.

На този етап самият футболист е концентриран изцяло върху предстоящото участие на Англия на Световното първенство. Халфът е част от състава на Томас Тухел и се очаква да играе важна роля за "трите лъва“ по време на турнира.

#Елиът Андерсън #ФК Нотингам Форест #ФК Манчестър Сити

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