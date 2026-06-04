Наполи официално се раздели с Антонио Конте

Наполи официално обяви раздялата си с Антонио Конте след два сезона съвместна работа. Новината беше потвърдена от клуба чрез официално съобщение, в което се посочва, че договорните отношения между двете страни са прекратени по взаимно съгласие преди изтичането на контракта.

От ръководството на неаполитанците благодариха на специалиста и неговия екип за свършената работа по време на престоя им начело на отбора.

"Наполи прекрати по взаимно съгласие и предсрочно трудовите отношения със старши треньора Антонио Конте и неговите сътрудници“, се казва в позицията на клуба.

От "Диего Армандо Марадона“ отправиха и специални благодарности към наставника, като му пожелаха успех в бъдещите професионални предизвикателства.

"Благодарим на треньора и неговия щаб за отличната работа и им пожелаваме всичко най-добро в бъдеще. Благодарим Ви, мистър!“, добавиха от Наполи.

С раздялата приключва двугодишният период на Конте в Неапол, а вниманието вече е насочено към избора на нов наставник, който да поеме отбора преди началото на следващия сезон.