Арсенал се разделя с 15 футболисти през лятото

Арсенал официално потвърди, че 15 футболисти ще напуснат клуба след края на настоящия сезон. Решението беше обявено чрез специално съобщение на лондончани, като раздялата обхваща състезатели от мъжкия, женския и юношеските отбори.

Сред най-известните имена в списъка са Бет Мийд и Кейти Маккейб, които бяха сред ключовите фигури в един от най-успешните периоди на женския тим на „артилеристите“. Английската националка Мийд приключва престоя си в клуба с 83 гола в 260 мача, докато ирландката Маккейб записа 37 попадения в 304 срещи.

Маккейб вече е договорила преминаването си в Челси, като трансферът ще бъде финализиран на 1 юли. Бет Мийд все още не е обявила следващия етап от кариерата си.

Клубът се разделя и с няколко млади таланти. Сред тях е защитникът Джош Никълс, който записа един мач за първия отбор в турнира за Купата на лигата през 2024 година. 19-годишният футболист ще продължи кариерата си в хърватския Кустошия.

От Арсенал уточниха още, че преговорите за нови договори с част от играчите продължават, като сред тях е и австралийската националка Кейтлин Форд.

На този етап мъжкият състав на Микел Артета все още не е направил входящ трансфер през лятото. Шампионите на Англия приключиха сезона едва миналия уикенд с поражение след дузпи от Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига и тепърва се очаква да бъдат активни на трансферния пазар.

През миналото лято Арсенал привлече осем нови попълнения, сред които Мартин Субименди, Виктор Гьокереш и Еберечи Езе, а амбицията на клуба е да защити титлата си във Висшата лига след първия шампионски триумф от 22 години насам.