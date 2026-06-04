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Арсенал се разделя с 15 футболисти през лятото

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Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
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Лондончани обявиха списъка с играчите, които напускат клуба след изтичането на договорите им, сред тях са и звездите на женския тим Бет Мийд и Кейти Маккейб

Арсенал се разделя с 15 футболисти през лятото
Снимка: БГНЕС
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Арсенал официално потвърди, че 15 футболисти ще напуснат клуба след края на настоящия сезон. Решението беше обявено чрез специално съобщение на лондончани, като раздялата обхваща състезатели от мъжкия, женския и юношеските отбори.

Сред най-известните имена в списъка са Бет Мийд и Кейти Маккейб, които бяха сред ключовите фигури в един от най-успешните периоди на женския тим на „артилеристите“. Английската националка Мийд приключва престоя си в клуба с 83 гола в 260 мача, докато ирландката Маккейб записа 37 попадения в 304 срещи.

Маккейб вече е договорила преминаването си в Челси, като трансферът ще бъде финализиран на 1 юли. Бет Мийд все още не е обявила следващия етап от кариерата си.

Клубът се разделя и с няколко млади таланти. Сред тях е защитникът Джош Никълс, който записа един мач за първия отбор в турнира за Купата на лигата през 2024 година. 19-годишният футболист ще продължи кариерата си в хърватския Кустошия.

От Арсенал уточниха още, че преговорите за нови договори с част от играчите продължават, като сред тях е и австралийската националка Кейтлин Форд.

На този етап мъжкият състав на Микел Артета все още не е направил входящ трансфер през лятото. Шампионите на Англия приключиха сезона едва миналия уикенд с поражение след дузпи от Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига и тепърва се очаква да бъдат активни на трансферния пазар.

През миналото лято Арсенал привлече осем нови попълнения, сред които Мартин Субименди, Виктор Гьокереш и Еберечи Езе, а амбицията на клуба е да защити титлата си във Висшата лига след първия шампионски триумф от 22 години насам.

#ФК Арсенал

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