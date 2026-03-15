Манчестър Сити сгреши срещу Уест Хем и изостана още в битката за титлата

Манчестър Сити направи нова грешна стъпка в борбата за първото място в английската Висша лига, след като завърши 1:1 при гостуването си на Уест Хем в последния мач от съботната програма на 30-ия кръг.

Лондончани се добраха до ценна точка в битката за оцеляване и прекъснаха серията си от седем поредни загуби срещу този съперник.

Гостите поведоха в 31-вата минута, когато Бернардо Силва реализира с техничен прехвърлящ удар след подаване на Омар Мармуш.

Радостта на "небесносините“ обаче беше кратка. Само четири минути по-късно домакините изравниха след центриране от корнер на Джаред Боуен и удар с глава на Константинос Мавропанос, който се възползва от неточно излизане на вратаря Джанлуиджи Донарума.

До края на срещата Манчестър Сити не успя да наложи сериозен натиск срещу добре организираната защита на "чуковете“.

В 83-ата минута Мадс Хермансен спаси пряк свободен удар на Тиджани Райндерс, а дълбоко в добавеното време Марк Гехи пропусна добра възможност след корнер.

След равенството Манчестър Сити заема второто място с 61 точки и изостава на девет от лидера Арсенал, който е с мач повече.

Уест Хем се намира на 17-а позиция с 29 точки.

По-късно днес Ливърпул приема Тотнъм, а Манчестър Юнайтед е домакин на Астън Вила.