Александър Николов отбеляза 15 точки за победа на Лубе

Спорт
Българският национал реализира три аса при успеха над Кунео.

алекс николов загубата украйна нашата цел остава класиране топ
Снимка: startphoto.bg
Александър Николов даде своя принос за победата на Лубе с 3:0 (25:23, 25:18, 25:19) гейма при гостуването на Кунео в 12-ия кръг на италианската Серия А.

22-годишният световен вицешампион от Манила 2025 се отчете с 15 точки, като 3 бяха от начален удар. По-резултатен от него бе единствено канадецът Ерик Льопки с 16 точки.

Общо в 11-те мача, в които е играл досега през сезона в първенството, Алекс има 230 точки.

На 6-ата позиция в класирането Лубе има 7 победи, 5 загуби и 22 точки.

#Кучине Лубе Чивитанова #Александър Николов

