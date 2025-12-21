Левски завърши годината с успех като гост на Дунав

Левски завърши 2025 г. победно. В среща от 11-ия кръг на мъжкия волейболен елит момчетата на старши треньора Николай Желязков направиха необходимото, за да си тръгнат с 3 точки от гостуването на Дунав в Русе след 3:1 (25:23, 16:25, 25:19, 25:16).

В първата част днес домакините дръпнаха сериозно с 8:2. „Сините“ започнаха да гонят в резултати и го направиха при 20:20. След това направиха още 3 точки и така стигнаха до успешния обрат, за да поведат с 1:0.

Вторият гейм започна равностойно, но след 8:8 русенци натрупаха солиден аванс, който им позволи да изравнят.

В средата на третата част Левски се откъсна с комфортна разлика и уверено стигна до 2:1.

В последния четвърти гейм столичани методично увеличаваха преднината си, за да подпечатат победния завършек на годината и да излязат във ваканция в добро настроение.

Най-резултатен за Левски бе швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг с 21 точки, сред които 5 аса. Тодор Сримов бе обявен за MVP след 20 точки (2 аса).

„Сините“ завършват първия дял на редовния сезон с 8 победи, 2 загуби и 23 точки, като излязоха на първата позиция във временното класиране преди изиграването на всички мачове от кръга.

Втори и трети са Локомотив Авиа (8/1/22) и Нефтохимик (7/2/20). Те се срещат помежду си в понеделник вечер в Пловдив.

В ранния двубой от деня Берое спечели гостуването си на Славия с 3:0 (25:17, 25:23, 25:23).