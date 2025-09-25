БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след паметен обрат

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини подчини САЩ в мач, в който показа огромен характер.

българия поглежда полуфиналите световното първенство волейбол
Българският национален отбор по волейбол за мъже отново даде да се разбере, че е дошъл за нещо голямо на световното първенство във Филипините, след като си поправи път до полуфиналите. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини матира САЩ след 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13) в последната четвъртфинална среща, изиграна в Пасай Сити.

"Лъвовете" проявиха огромна доза характер, тъй като в първите два гейма преклониха глава, но в следващите два показаха, че не са готови да си тръгнат и промениха представянето си, за да пратят мача в тайбрек. В заключителния гейм "трикольорите" се възползваха от психологическото си предимство и се наложиха драматично над състава, воден от Карч Кирай.

По този начин българският тим си осигури място в Топ 4 на Мондиал за първи път от 2006 година насам, когато завоюва бронзовите медали. От своя страна американците ще трябва да преглътнат разочарованието. На полуфиналите българските волейболисти ще спорят с отбора на Чехия, който по-рано през деня изненадващо елиминира Иран с 3:1 в първия четвъртфинал за деня.


Силният сервис се превърна в основния фактор на старта на откриващия гейм, като американците имаха доста повече успех в този елемент и се възползваха от известното притеснения в българския лагер, за да заиграят ролята на лидери. Въпреки пробуждането, дошло чрез няколко директни точки от начален удар и доброто посрещане за българите, символичните домакини отговориха със същото и затвориха частта с 25:21.

Тенденцията, свързана със силния сервис, не се промени и във втория гейм, но това важеше и за грешките на този елемент. Българите държаха крехкото водачество, но „янките“ смениха тактиката и започнаха да изпълняват флот сервис, което се оказа ключово да провокират обрат. „Лъвовете“ се пропукаха и американският отбор се възползва, за да приключат частта с 25:19.

„Трикольорите“ взеха глътка въздух в началото на третия гейм, когато напомниха за играта си на блок и в атака, взимайки аванс от 5 точки. Българският тим увеличи оборотите и на начален удар, с което си улесниха пътя към натрупването на още по-сериозен аванс и спечелването третата част с 25:17.

Четвъртият гейм тръгна ръка за ръка, като мощните атаки и добрите начални удари изобилстваха. Двата отбора си размениха водачеството само по веднъж, а при 22:22 българските волейболисти отново заложиха на флот сервис, печелейки три поредни точки и пращайки мача в тайбрек.

Подобно на четвъртия гейм, стартът на петия не бе по-различен. В този момент геройства на Александър и Симеон Николови окрилиха „лъвовете“ към 4-точков актив. Няколко успешни американски атаки дадоха да се разбере, че „янките“ не са готови да развеят бялото знаме, стопявайки изоставането си до 2 точки, но Георги Татаров попадна под светлините на прожекторите на два пъти и българите имаха геймбол при 14:11. Щатите отново редуцираха пасива, този път до минус точка, но мощна атака на Илия Петков довърши започнатото за българския тим .

Алекс Николов отново демонстрира огромната си класа и запали искрата за българите със своите 29 точки. Аспарух Аспарухов го последва с 12, Илия Петков заби 10 точки.

Ийтън Чамплин блесна за американците със 17 точки. Джордан Юърт остави срещу името си 15, Мерик МакКхенри има 12.

