Чехия се класира за полуфиналите на световното първенство по волейбол

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Чехите се наложиха над Иран и ще срещнат България или САЩ.

Чехия волейбол мъже
Снимка: БТА
Слушай новината

Чехия се класира за полуфиналите на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините след победа с 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21) срещу Иран. "Персите" поведоха в резултата след 25:22 и след това имаха геймбол за 2:0, но чешкият отбор направи обрат до 27:25.

В следващите две части чехите демонстрираха превъзходство и допуснаха по-малко грешки, класирайки се за предпоследната фаза в турнира.

Най-резултатен за Чехия стана Патрик Индра с 22 точки. Съотборникът му Лукаш Вашина добави още 21 точки.

За Иран с по 18 точки се отличиха Пория Ханзадех и Али Фароджи.

На полуфиналите Чехия ще се изправи срещу САЩ или България, които ще играят в 15:00 часа българско време.

България поглежда към полуфиналите на световното първенство по волейбол
България поглежда към полуфиналите на световното първенство по волейбол
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини ще има трудна задача срещу...
Чете се за: 03:05 мин.
