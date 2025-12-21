Мароко победи Коморските острови в първия мач от Купата на африканските нации

Мароко победи Коморските острови с 2:0 в първия мач от Купата на африканските нации. Гол със задна ножица беляза първия мач от турнира.

През първото полувреме на стадион "Принц Мулай Абдула" в Рабат домакините бяха далеч по-активни в преден план. В 10-ата минута те получиха дузпа за нарушение на Ияд Мохамед срещу Браим Диас. Зад бялата точка застана Суфиан Рахими, но Яник Пандор изби изпълнението му с крак.

След почивката натискът на домакините се отплати. Браим Диас стреля от движение след подаване по земя в наказателното поле на Нусар Мазрауи.

Футболистите в червено удвоиха преднината си в 74-ата минута. Резервата Аюб Ел Кааби засече със задна ножица центриране в наказателното поле на Анас Салах-Един.

Мароко оглави класирането в група "А". Другите два отбора в групата са Мали и Замбия.