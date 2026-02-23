БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Три безответни гола изстреляха Рома към Шампионската лига

Спорт
Римляните се възползваха максимално и от грешките на конкурентите – Наполи падна при визитата си на Аталанта, а Милан загуби от Парма.

Рома направи решителна крачка към място в Шампионската лига, след като победи с 3:0 Кремонезе в двубой от 26-ия кръг на Серия А. Успехът изравни „вълците“ по точки с шампиона Наполи и им осигури аванс от четири пункта пред петия Ювентус. Римляните се възползваха максимално и от грешките на конкурентите – Наполи падна при визитата си на Аталанта, а Милан загуби от Парма на „Сан Сиро“, което допълнително разчисти пътя на столичани.

На „Олимпико“ домакините започнаха активно, но трябваше да почакат до 34-ата минута, когато капитанът Лоренцо Пелегрини създаде опасност от пряк свободен удар. Малко по-късно гредата спря Джанлука Манчини, а логичното се случи след почивката.

В мач №350 с екипа на Рома Брайън Кристанте откри резултата с глава след корнер на Пелегрини. В 76-ата минута ново статично положение доведе до втори гол – този път Еван Ндика бе най-съобразителен в наказателното поле и покачи на 2:0.

Крайното 3:0 оформи младият Николо Пизили, който се появи от пейката и с премерен удар в далечния ъгъл сложи точка на спора.

За Кремонезе поражението ги оставя опасно близо до зоната на изпадащите, докато Рома гледа смело към европейските вечери през следващия сезон.

