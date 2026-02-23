Лудогорец гостува на Ботев Пловдив преди реванша с Ференцварош

С двубоя между Ботев Пловдив и Лудогорец ще завърши 22-ият кръг в Първа лига. Срещата на „Колежа“ е насрочена за понеделник, 23 февруари, от 18:00 часа.

Възпитаниците на Пер-Матиас Хьогмо са в настроение, след като започнаха втория полусезон със спечелване на Суперкупата на България след 1:0 над Левски, а след това стигнаха и до полуфиналите за Купата на страната след още един успех над „сините“. На 19 февруари пък разградчани надвиха „ахилесовата си пета“ в последните години Ференцварош с 2:1 у дома в първи плейоф от турнира Лига Европа. Отборът продължава и битката за титлата в родното първенство, където изостава с десет точки от водача Левски.

Ботев е на другия полюс. „Канарите“ останаха без треньор след раздялата с Димитър Димитров-Херо, който си тръгна от Пловдив след поражението от Левски с 0:3. Преди това „жълто-черните“ не вкараха и в две дербита – 0:0 с Берое у дома в Битката за Тракия и отпадането за Купата на България от градския съперник Локомотив с 0:1 на „Лаута“. Пловдивчани са в лошо състояние и трудно ще изненадат Лудогорец, дори и на стадион „Христо Ботев“. Ботевистите имат нужда от точки в борбата за оцеляване.