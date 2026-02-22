Байерн срещу Байер на полуфиналите за Купата на Германия

Шампионът на Германия Байерн Мюнхен ще гостува на Байер Леверкузен в един от полуфиналите за Купата на Германия. Това отреди тегленият жребий, който противопостави два от най-силните тимове в страната в битка за място на финала.

За последно двата отбора спориха за трофея през сезон 2019/20, когато баварците надделяха с 4:2 във финалния двубой. Леверкузен обаче триумфира в надпреварата през 2023/24, а настоящ носител на отличието е Щутгарт.

„Швабите“ ще имат тежко гостуване срещу Фрайбург в другия полуфинал, като срещата ще се играе на стадион „Некерщадион“.

Полуфиналните сблъсъци са насрочени за 21 и 22 април и ще се решат в един мач, а финалът на турнира ще се проведе на 23 май на Олимпийския стадион Берлин.