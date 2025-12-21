БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ще вали ли сняг на Коледа?

Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Изпращаме астрономическата есен и със слънце, и с облаци

Днес над повечето райони ще остане облачно, на много места и мъгливо. В източната половина от страната ще има и превалявания от дъжд.

Над Югозападна България ще е предимно слънчево, но и там на места в котловините и поречията ще е мъгливо. Ще е почти тихо, само по черноморското крайбрежие ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 4 и 9°, по Черноморието и в крайните югозападни райони до 12°.

През нощта над повечето райони ще е облачно и мъгливо. В източните части от страната ще има слаби превалявания от дъжд. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса.

Утре ще е предимно облачно и на много места през целия ден ще се задържи с намалена видимост. Ще има и валежи от дъжд, главно в югоизточните райони. В Югозападна България ще преобладава слънчево време. Ще е почти тихо, в източната част от страната, включително и на морския бряг, със слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса.

По Черноморието ще е облачно и на отделни места главно по южното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 10 и 12 градуса.

Над планините в Югозападна България ще е предимно слънчево, но над останалите планински масиви ще е облачно, с валежи от дъжд главно в Странджа. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър.

През следващите дни ще се задържи предимно облачно - във вторник в низините и котловините и мъгливо.

В сряда на места в Северна и Западна България ще има валежи от дъжд. През нощта срещу четвъртък североизточният вятър ще се усили и с него ще нахлува студен въздух.

В четвъртък ще вали на много места, а повишена вероятност за значителни количества има в югозападната половина от страната.

Със застудяването във високите полета в Западна България и Предбалкана дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг.

В петък валежите ще спрат, но ще се задържи предимно облачно с температури, в по-голямата част от страната близки до нулата.

Днес настъпва и астрономическата зима – точно в 17.00 ч. и 3 минути.

