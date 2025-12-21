БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Външният министър за починалия в САЩ българин: Имам...
Чете се за: 01:45 мин.
Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за...
Чете се за: 01:15 мин.
Мръсен въздух в София: И днес в градския транспорт се...
Чете се за: 00:45 мин.

Проверка на БНТ: Колко сме склонни да похарчим за подаръци?

от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Сувенири, дрехи и електроника са най-предпочитаните стоки

Снимка: Pixabay
Колко сме склонни да похарчим за подаръци? Проверка на "По света и у нас" показва, че повечето българи планират да заделят между 50 и 300 лева, за да зарадват близките си.

Сувенири, дрехи и електроника са най-предпочитаните стоки.

Коледната суматоха започна и магазините в Русе са препълнени с хора.

Бюджетът на всеки е различен, но общото е, че през декември всеки харчи повече в търсене на най-оригиналния подарък.

"В тази кутия има стъклена фруктиера, които едни дами закупиха за подарък и ни помолиха за опаковка. Тази година са по-ограничени в пазаруването. Страхуват се, объркват се с цените лева - евро. Наблягат на коледното - стъклените топки, плюшените играчки", заяви Ивелина Димитрова, продавач-консултант.

"За подаръци по принцип предпочитат аксесоари - като шапки, шалове. И всеки гледа да е до 100 лева някъде", допълни Ирена Димова, продавач-консултант.

Онлайн търговията също бележи ръст от 41% през декември.

"При мен е двойно, да са живи и здрави. По 200 на дете сме заделили. Не вярват в Коледа вече и си искат подаръците от мен и от тати. Вероятно обувчици ще са. Онлайн ги поръчваме. Те си идват до Нова година", сподели Айгюл Сюлейман.

За семейството на Велин споделените емоции по празниците са по-важни от подаръците.

"Трябва да възпитаваме в младите хора, в нашите деца, традиционните ценности. А материалните - те са наше задължение – едно самостоятелно движещо се камионче, зад което да може да седне, а аз да го управлявам дистанционно, така че да се забавляваме и двамата", коментира Велин.

Други са спестили достатъчно, за да не се притесняват колко ще похарчат за подаръци.

"Бюджетът не ме притеснява. Аз съм баба - пенсионерка, милионерка. Важно да е от сърце и от любим човек, подаръкът да е даден с желание", каза още Цанка Йоргова.

Сред най-популярните подаръци освен сувенирите и аксесоарите продължават да бъдат и козметиката, играчките и книгите.

#Коледа #подаръци

