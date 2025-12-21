Предколедно: Скок на краставиците и ориза, купуваме по-евтино зеле

От Държавната комисия по стоковите борси и тържищата обявиха как са се променили цените на храните през последната седмица.

При зеленчуците най-драстично е поскъпването на краставиците с 13,6 на сто.

Цената на ориза е с малко над 3% нагоре.

При плодовете по-скъпи тази седмица са гроздето - увеличението е с 6 на сто и ябълките с близо 4 процента.

Сериозен спад има в цената на зелето с около 19%.

Поевтиняват и тиквичките с малко над 11 на сто.

Понижава се също и цената портокалите с около 6%. По-евтини са и зелените чушки.