България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол

55 години след историческия сребърен медал от световното първенство в България, мъжкият ни отбор отново ще спори за златото на Мондиал, но този път във Филипините. Тимът ни се изправя срещу актуалния шампион Италия.

ИСТОРИЯТА

През 1970 г. във финалния двубой срещу ГДР, българите губят с 13:15 в тайбрека и завършват със сребърните медали. България има и бронзово отличие от шампионата през 2006 г., когато в състава е Владимир Николов - бащата на две от големите ни звезди в отбора сега (Александър и Симеон).

Как България остава със сребърните медали от световното първенство през 1970 г.

Днес селекцията на маестро Джанлоренцо Бленджини има своя втори шанс да стъпи на световния връх. Съперник на „лъвовете“ е тимът на актуалния световен шампион, който отстрани с 3:0 първенеца от Лигата на нациите Полша във втория полуфинал.

Италия ще защитава световната титла срещу България

България достигна до финала в Манила без нито една загуба от началото на турнира. В груповата фаза „лъвовете“ се наложиха последователно срещу Германия (3:0), Словения (3:2) и Чили (3:0). След това победиха Португалия (3:0), САЩ (3:2) и Чехия (3:1) в директните елиминации, за да достигнат до битката за златния медал, която БНТ 1 ще предава пряко.

Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Мачът се излъчва от БНТ 1 съвместно с МАХ Sport 2.

Грандиозните успехи по пътя до финала са постигнати от ново поколение волейболисти. Страната ни има най-младия състав на Мондиала във Филипините.

Александър Николов се превърна в големия лидер на тима ни. И без изненада, той ще завърши като реализатор номер 1 на шампионата.

Александър Николов ще завърши като реализатор номер 1 на световното първенство по волейбол

21-годишният Николов отбеляза 31 точки и помогна на България да победи и тима на Чехия и да се класира за финала на шампионата. Той вече има 150 точки на сметката си (133 точки от атака, 11 от сервис и 6 от блокада) и логично е номер 1 и при нападателите.

През 2024 година италианецът Джанлоренцо Бленджини застана начело на националния отбор.

Бленджини е известен с методичния си стил, техническа прецизност и манталитет на победител. В неговата богата кариера личат три титли в италианската Серия А1, два трофея от Купата на Италия, сребърен медал от Олимпийските игри в Рио 2016 и злато от европейското първенство с Италия.

Под негово ръководство България се представи достойно в Лигата на нациите 2025, където завършихме на 11-о място от 18 отбора. Макар и далеч от върха, това бе важна крачка напред за състава, който победи съперници като Германия, Япония, Словения (полуфиналист) и дори шампиона Полша.

След години в миманса – намери ли българският волейбол своя италиански ключ към успеха?

Сега е време Бленджини и неговите възпитаници да увенчаят труда и постоянството си, и да спечелят златото в Манила!

Сърце, душа за България - нашите "лъвове" го заслужават!