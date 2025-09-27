Александър Николов ще завърши като реализатор номер 1 на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. 21-годишният Николов отново бе с основен принос България да победи и тима на Чехия и да се класира за финала на шампионата. Нашите момчета спечелиха с 3:1 и ще спорят за титлата утре от 13:30 ч. с победителя от втория полуфинал Полша - Италия. Николов записа 31 точки за успеха днес (27 точки от атака, 3 от сервис и 1 от блокада).

Българският лидер вече има 150 точки (133 точки от атака, 11 от сервис и 6 от блокада) и е недостижим в класацията за най-резултатни състезатели. Топ 3 допълват Фере Режер (Белгия) и Патрик Индра (Чехия), който измести Али Хаджипур (Иран) от третата позиция след мача с България днес. Режер приключва с 106 точки, а Индра има 95 точки на сметката си преди мача за бронзовите медали утре.

От съставите на потенциалните съперници на България във финала, Алесандро Микиалето е най-резултатен за Италия с 70 точки, отреждащи му 12-тата позиция в класацията. От полския тим Бартош Курек заема едва 20-то място с 57 точки.

От отбора на България в Топ 20 попада и Андрей Аспарухов, който заема 16-а позиция с 62 точки (50 от атака, 6 от сервис и 6 от блокада).

При нападателите Алекс Николов е първи със 133 точки (ефективност 52,57%). След него в подреждането са белгиецът Фере Режер с 93 и чехът Патрик Индра с 82, който и тук изпревари Али Хаджипур от Иран (80). Аспарухов е 18-и с 50. Топ 30 затваря Мартин Атанасов с 35.

Капитанът на България Алекс Грозданов излезе на първо място в класирането за най-добър блокировач. След победата срещу Чехия, Грозданов вече има 17 точкови блокади, с което изправери словенеца Ян Кожамерник, който е с 15. Срещу Чехия българинът направи 4. На трето място в класирането е друг състезател от България - Мартин Атанасов, който има 13 блокади. Със същия актив е и финландецът Петери Тинисмаа.

При изпълнителите на сервис Симеон Николов се изкачи до третото място с 12 аса. Лидерската позиция е за американеца Габи Гарсия от САЩ със 17. Алекс Николов е на четвърта позиция с 11.

При разпределителите Симеон Николов отново се придвижи напред и заема второ място със 204 успешни подавания (средно 34,00 на мач). Първи е Аршиа Бенежад с 222 подавания (средно 44,40 на мач).

При защитниците Дамян Колев е пети. Същата позиция той заема и при посрещачите.

снимки БТА и startphoto.bg