ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Национални отбори
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини сломи и Чехия по пътя към спора за титлата, където очаква Полша или Италия.

Българският национален отбор по волейбол продължава да лети на световното първенство във Филипините и си проправи път до финала във Филипините. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини подчини Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) в първия полуфинал, изигран в Пасай Сити.

Успехът не дойде лесно, тъй като съставът на Иржи Новак оказа съпротива в голяма част от мача, но в края на последните два гейма българите дадоха да се разбере, че са по-класният отбор и намериха верните решения, чрез които сломиха съпротивата на своите съперници. По този начин "трикольорите" отново ще играят на финал на Мондиал за втори път в своята история и първи от 1970 година насам, когато губят в спора за златото от ГДР в София. Освен това българските волейболисти продължават без грешка на първенството по пътя към шестата поредна победа.

Българският тим вече чака своя съперник на финала, който ще бъде определен от втория полуфинал, противопоставящ Полша и Италия, които ще се срещнат по-късно през деня от 13:30 часа българско време. Двата отбора играха финал в Лигата на нациите този сезон, а поляците взеха титлата.


Силовият сервис се превърна в запазена марка на старта на откриващия гейм, като не липсваха и добри отигравания на посрещане от двете страни. Мощните атаки предоставиха възможността на двата отбора да си разменят водачеството в средата на първата част. Българите не изневериха на стила си от гледна точка на началния удар и за втори път влязоха в ролята на еднолични лидери, трупайки 4 точки аванс, който не изпуснаха за 25:20.

Мощният начален удар бе водещ и в началото на втория гейм. Чехите намериха печелившата формула в това отношение, стигайки до 4-точков актив. „Лъвовете“ отвърнаха на предизвикателството чрез солидна игра в атака и на блок за равенството при 20:20. Последва светкавична реакция на символичните домакини, които стигнаха до два геймбола, а при втория сложиха точка на спора след блок-аут и 25:23.

Стартът на третия гейм бе огледален на втория, в който атаките през центъра и равенствата взимаха връх. Българската блокада се прояви във важен момент и „трикольорите“ взеха глътка въздух, както и преднина от 3 точки. Грешките от сервис на българските волейболисти остави чешкия отбор в играта. Геройства на посрещане и от двете страни запазиха интригата, но финалните акорди на третата част верните решения бяха на страната на българите, които ликуваха след 25:21.

Сценарият рядко се променяше и при откриването на четвъртия гейм, а размяната на удари позволи на двата отбора да вървят ръка за ръка, като ключови отново се оказаха играта на начален удар и безпощадните атаки от двете страни. „Лъвовете“ проявиха доза хладнокръвие и това даде предпоставки да нарушат статуквото, както и да имат аванс от 3 точки. „Трикольорите“ удържаха поредния чешки щурм и довърши започнатото с 25:22.

Алекс Николов отново бе големият лидер за българите и затвърди това със своите 31 точки. Алекс Грозданов също се представи на висота, реализирайки 12 (4 блокади). Аспарух Аспарухов заби 10 точки.

Лукаш Васина блесна за чехите със 17 точки. Ян Гълабов приключи с 11, Патрик Индра.

#Национален отбор на Чехия по волейбол за мъже #Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #Български национален отбор по волейбол за мъже

