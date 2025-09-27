БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз

Милена Кирова
Не разбирам злобата и омразата, която излъчваше той вчера, добави лидерът на ГЕРБ

борисов радев разправя един депутат герб какъвто съм
Снимка: БТА
Слушай новината

"Вчера Радев ме обвинил, че не пускам министри на негови мероприятия, ма аз ги пускам, ма те не искат да ходят, защото няма нито едно мероприятие. Обединителят в кавички да е пропуснал да говори срещу политическия си опонент и от пиедестала на държавния глава - той се разправя с един депутат от ГЕРБ, какъвто съм аз, ползвайки цялата държавна машина, включително и медиите да ходят с него, но да не му задават въпроси. Той излиза, декламира си каквото си е намислил - хейт по правителство, по мене, по който си иска", това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който е в Панагюрище за академията на Младежката организация на ГЕРБ.

"И аз просто не разбрах вчера неговата нервност, злоба и омраза, която излъчваше като го гледах. Договорът с "Боташ" всеки ден ни генерира, фактурите идват по милион и 50 000. Той ме пита къде са чувалите от Хемус. Къде го чукаш, къде се пука? Сряда или четвъртък, доколкото знам, от министър Иванов този лот на Хемус, за който говори, ще бъде пуснат. И ще види къде са".

# ГЕРБ #Бойко Борисов

