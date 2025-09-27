Хуманитарната фондация "Лекари без граници" преустанови основните си медицински дейности в град Газа.

Това идва на фона на все по-голям риск за сигурността, заради неспиращите действия на израелската армия. От неправителствената организация съобщиха, че танковете на Израел са на по-малко от километър от здравните заведения в Газа.

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви пред Общото събрание на ООН, че "страната трябва завърши започнатото" в град Газа.