"Лекари без граници" преустанови основните си медицински дейности в град Газа

Христо Ценов
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Това идва на фона на все по-голям риск за сигурността

израелската армия контролира около газа
Хуманитарната фондация "Лекари без граници" преустанови основните си медицински дейности в град Газа.

Това идва на фона на все по-голям риск за сигурността, заради неспиращите действия на израелската армия. От неправителствената организация съобщиха, че танковете на Израел са на по-малко от километър от здравните заведения в Газа.

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви пред Общото събрание на ООН, че "страната трябва завърши започнатото" в град Газа.

#преустановяване на дейността #"Лекари без граници" #град Газа

