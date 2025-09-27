БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България завоюва сребърните медали от световното...
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
БЪЛГАРИЯ ЗАВОЮВА СРЕБЪРНИТЕ МЕДАЛИ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ

Още по-хладно в съботния ден

Снимка: илюстративна
Ще преобладава облачно време. На отделни места в югозападните райони ще превали. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13°, в София – около 10, а максималните - между 16 и 21°, в София – около 16.

По Черноморието ще е предимно облачно и ветровито. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 13 и 18°, а максималните - между 18 и 21°. Температурата на морската вода е 22-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно. На места в масивите от Западна България ще превали дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин - дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 6.

В неделя облачността ще е значителна и на отделни места, главно в Западна България, ще има и слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще е умерен, в Северна и Източна България - временно силен, от изток-североизток. Температурите ще се понижат още и минималните ще бъдат между 6 и 11°, а максималните - между 15 и 20°.

През повечето дни от новата седмица ще се задържи предимно облачно, в понеделник се повишава вероятността за валежи на повече места из цялата страна, а във вторник и сряда превалявания ще има само на отделни места и ще са слаби.

