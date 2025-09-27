Още по-хладно в съботния ден

Ще преобладава облачно време. На отделни места в югозападните райони ще превали. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13°, в София – около 10, а максималните - между 16 и 21°, в София – около 16.

По Черноморието ще е предимно облачно и ветровито. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 13 и 18°, а максималните - между 18 и 21°. Температурата на морската вода е 22-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно. На места в масивите от Западна България ще превали дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин - дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 6.

В неделя облачността ще е значителна и на отделни места, главно в Западна България, ще има и слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще е умерен, в Северна и Източна България - временно силен, от изток-североизток. Температурите ще се понижат още и минималните ще бъдат между 6 и 11°, а максималните - между 15 и 20°.

През повечето дни от новата седмица ще се задържи предимно облачно, в понеделник се повишава вероятността за валежи на повече места из цялата страна, а във вторник и сряда превалявания ще има само на отделни места и ще са слаби.