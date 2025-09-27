Кюстендил празнува плодородието

Днес е празникът на плодородието в Кюстендил. На този фон обаче производители отчитат огромни загуби на реколтата, заради студовете и сланите тази година. С какви есенни добиви посрещат празника в Кюстендил?

снимка: БТА

В "Денят започва с Георги Любенов" професор Димитър Сотиров разказа, че загубите тази година, особено при овощарите, са изключително големи.

"Хората и гостите на града ще могат да видят плодовете и зеленчуците на кюстендилската земя. Тази година все пак в някои от районите на Кюстендил, има известна реколта при ябълките и сливите. Докато при черешата загубите бяха изключително огромни".

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков