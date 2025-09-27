БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Снимка: Министерски съвет
Слушай новината

Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово за възходящото развитие на отношенията ни. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред президента на САЩ Доналд Тръмп в Ню Йорк.

Премиерът Желязков участва в традиционния прием, даван от американския президент по повод сесията на Общото събрание на ООН.

В рамките на краткия им разговор Желязков посочи енергетиката и отбраната като едни от най-важните области, в които САЩ и България бележат исторически успехи и с ускорени темпове задълбочат сътрудничеството си.

#Доналд Тръмп #Общо събрание на ООН #разговор #Росен Желязков

Последвайте ни

ТОП 24

Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия – ще бъдем безкомпромисни", заяви директорката
1
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
2
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на телефоните
3
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на...
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски от К2
4
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски...
Проф. Христо Пимпирев: „България върви към полупустинен климат, а ние не питаме учените“
5
Проф. Христо Пимпирев: „България върви към полупустинен...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: САЩ и Канада

Росен Желязков пред Общото събрание на ООН: Руската агресия срещу Украйна е глобална заплаха
Росен Желязков пред Общото събрание на ООН: Руската агресия срещу Украйна е глобална заплаха
Вижте акцентите от речта на премиера Росен Желязков пред Общото събрание на ООН Вижте акцентите от речта на премиера Росен Желязков пред Общото събрание на ООН
Чете се за: 02:35 мин.
Премиерът Желязков ще произнесе реч пред ООН тази вечер Премиерът Желязков ще произнесе реч пред ООН тази вечер
Чете се за: 02:40 мин.
Тръмп: Изглежда имаме сделка за Газа Тръмп: Изглежда имаме сделка за Газа
Чете се за: 02:20 мин.
САЩ налагат санкции срещу сръбската петролна компания САЩ налагат санкции срещу сръбската петролна компания
Чете се за: 02:27 мин.
Тръмп: Няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг Тръмп: Няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Още по-хладно в съботния ден Още по-хладно в съботния ден
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Росен Желязков пред Общото събрание на ООН: Руската агресия срещу Украйна е глобална заплаха Росен Желязков пред Общото събрание на ООН: Руската агресия срещу Украйна е глобална заплаха
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Влизат в сила всички санкции на ООН срещу Иран Влизат в сила всички санкции на ООН срещу Иран
Чете се за: 00:40 мин.
По света
"Лекари без граници" преустанови основните си медицински...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Томислав Дончев: Около 200 млн. лева по ПВУ зависят от реформата за...
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
"Като блокада е": Километрични задръствания по АМ...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След скандалния клип с насилие между ученички - какво казват...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ