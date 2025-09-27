Иран: САЩ предадоха дипломацията, но страните от ЕС я погребаха

От тази нощ влизат в сила всички санкции на ООН срещу Иран, след като се провалиха преговорите с европейските страни, които поискаха гаранции за иранската ядрена програма.

Техеран обяви решението за незаконно и отзова за консултации посланиците си от Франция, Германия и Великобритания.

Резолюция късно снощи на Съвета за сигурност за отлагане на мерките срещу Техеран не успя да събере нужните гласове. Тя беше предложена от Русия и Китай, като "за" гласуваха само четири от присъстващите 15 членове на съвета за сигурност. Външният министър на Иран Абас Арагчи каза, че преговорите със Съединените щати са в "задънена улица".

В отговор на действията на Запада, Техеран отзова за консултации посланиците си от Париж, Берлин и Лондон.

Абас Арагчи, външен министър на Иран:

"Съединените щати предадоха дипломацията, но страните от ЕС я погребаха. Призоваваме председателя на Съвета за сигурност да обяви решението за незаконно. Тези, които прилагат този незаконен механизъм, ще носят пълна отговорност за подкопаване на интегритета на ООН".

Страните от Е3 - Германия, Франция и Великобритания, започнаха 30-дневен процес, който изтича днес - да върнат санкциите срещу Иран за ядрената програма. Страната е обвинена в нарушаване на ядреното споразумение от 2015 г., според което тя няма право да разработва ядрени оръжия. Техеран продължава да отрича.

Жером Бонафон, постоянен представител на Франция в ООН:

"На първо място трябва да се възстанови сътрудничеството с Международната организация за атомна енергия - тоест да се даде достъп на инспекторите до най-пазените ядрени обекти на Иран, включително снимки на Натанц. Иран не предоставя достъп, което е в нарушение на международните му задължения".

На разгорещения дебат в Съвета за сигурност китайската делегация предупреди, че връщането на санкциите крие риска от подновена ескалация и несигурност в региона на Близкия изток. Мерките срещу ядрената програма на Иран ще върнат в сила ембаргото върху оръжия, както и забраната за обогатяване на уран и тестове с балистични ракети. Ще бъдат замразени сметки и акции на Иран по света, а определени лица с иранско гражданство няма да имат право да пътуват. Енергийният сектор на страната също ще бъде засегнат.



