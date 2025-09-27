БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

 

Иран привика посланиците си от три водещи страни в Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Запази
Иран привика посланиците си от три водещи страни в Европа
Слушай новината

В събота Иран привика своите посланици във Великобритания, Франция и Германия за консултации, съобщиха държавните медии, след като трите страни задействаха механизъм за възстановяване на мащабните санкции на ООН срещу ислямската република.

"След безотговорните действия на трите европейски страни за възстановяване на отменените резолюции на Съвета за сигурност на ООН, посланиците на Иран в Германия, Франция и Обединеното кралство бяха призовани в Техеран за консултации", съобщи държавната телевизия.

#посланици #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Чехия - България 1:1, първи полуфинал на световното първенство по волейбол
1
НА ЖИВО: Чехия - България 1:1, първи полуфинал на световното...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
2
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на телефоните
3
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на...
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски от К2
4
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако обследваните водоизточници не са надеждни
6
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: По света

Ким Чен Ун: Развитието на ядрения "щит и меч“ е основен приоритет за Северна Корея
Ким Чен Ун: Развитието на ядрения "щит и меч“ е основен приоритет за Северна Корея
Световен ден на туризма е Световен ден на туризма е
Чете се за: 01:00 мин.
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Чете се за: 00:50 мин.
"Лекари без граници" преустанови основните си медицински дейности в град Газа "Лекари без граници" преустанови основните си медицински дейности в град Газа
Чете се за: 00:45 мин.
Влизат в сила всички санкции на ООН срещу Иран Влизат в сила всички санкции на ООН срещу Иран
Чете се за: 00:40 мин.
Росен Желязков пред Общото събрание на ООН: Руската агресия срещу Украйна е глобална заплаха Росен Желязков пред Общото събрание на ООН: Руската агресия срещу Украйна е глобална заплаха
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Чехия - България 1:1, първи полуфинал на световното първенство по волейбол
НА ЖИВО: Чехия - България 1:1, първи полуфинал на световното...
Чете се за: 04:10 мин.
Национални отбори
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Още по-хладно в съботния ден Още по-хладно в съботния ден
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
"Лекари без граници" преустанови основните си медицински...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Проф. Георги Близнашки: Големият проблем е корупцията на всички...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Влизат в сила всички санкции на ООН срещу Иран
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Световен ден на туризма е
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ