Иран привика посланиците си от три водещи страни в Европа

В събота Иран привика своите посланици във Великобритания, Франция и Германия за консултации, съобщиха държавните медии, след като трите страни задействаха механизъм за възстановяване на мащабните санкции на ООН срещу ислямската република.

"След безотговорните действия на трите европейски страни за възстановяване на отменените резолюции на Съвета за сигурност на ООН, посланиците на Иран в Германия, Франция и Обединеното кралство бяха призовани в Техеран за консултации", съобщи държавната телевизия.