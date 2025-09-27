БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:22 мин.

Алекс Николов: Целим се в златото, но и друг медал ще бъде успех

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини победи Чехия с 3:1 в първия полуфинал, изигран в Пасай Сити.

алекс николов целим златото друг медал успех
Не мога да повярвам. Благодаря ви! Това каза Александър Николов веднага след успеха над Чехия, който ни класира за финал на световното първенство по волейбол във Филипините.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини подчини Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) в първия полуфинал, изигран в Пасай Сити.

"Утре излизаме във финал, целим се в златото, но и друг медал ще бъде успех", заяви още топреализаторът на България, който завърши с 31 точки.

"Винаги съм казвал че момчетата правят всичко възможно, за да ме поставят в най-добри условия особено по начина, по който го направихме днес", обясни лидерът на тима ни.

"Страшно много ви благодаря, прибираме се медалисти, утре излизаме да оцветим в злато медала. Обичаме ви!", завърши 21-годишният ни национал.

