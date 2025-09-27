Алекс Николов: Целим се в златото, но и друг медал ще бъде успех

Не мога да повярвам. Благодаря ви! Това каза Александър Николов веднага след успеха над Чехия, който ни класира за финал на световното първенство по волейбол във Филипините.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини подчини Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) в първия полуфинал, изигран в Пасай Сити.

"Утре излизаме във финал, целим се в златото, но и друг медал ще бъде успех", заяви още топреализаторът на България, който завърши с 31 точки.

"Винаги съм казвал че момчетата правят всичко възможно, за да ме поставят в най-добри условия особено по начина, по който го направихме днес", обясни лидерът на тима ни.