Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно

Владимир Николов смята, че момчетата от националния отбор на България са се превърнали в мъже по време на световното първенство по волейбол във Филипините. Президентът на Левски, които е баща на двама от националите - Владимир и Алекс Николови, сподели, че стои здраво стъпил на краката си преди финала срещу Италия, който ще стартира от 13:30 часа българско време и ще бъде излъчен на живо в ефира на БНТ1. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.



Николов се включи в предаването "Денят започва с Георги Любенов", за да разкаже за невероятния успех на българите на Мондиала.

„Аз съм здраво стъпил на краката си, както и момчетата от отбора. Ние знаем кое е реално и кое е създадено от медиите, така да го кажем. Ако трябва да съм абсолютно обективен и реалист, ние знаехме, че имаме силен отбор и преди световното първенство. Знаехме, че сме в една много силна и изравнена група, но в по-лесния поток и практически по какъв начин ще играят момчетата, но бяхме създали достатъчно предпоставки да ни се получат хубави моменти. Откакто Любомир Ганев е президент на федерацията всяка година нашите отбори при подрастващите имат поне по два медала от световни и европейски първенства. Тези деца пораснаха, за да могат сега да ни радват“, започна той.

„Връщайки се на първенството, преди него знаехме, че имаме пет отбора, които са категорично по-силни от нас. Това са Италия, Франция, Бразилия, Полша и Япония, но както се разви шампионатът, се получи така, че ние не играхме с четири от тези отбори. На финала ще играем с отбор, който е по-силен от нас, но самочувствието и добрата игра, показана от момчетата, ни дава увереност, че можем да си премерим силите с Италия“, поясни волейболната легенда.

Бившият волейболист отново обърна внимание на прогреса на родните национали.

„Аз ги наричам деца, защото 10 от тези млади мъже са минали през школата на Левски, пораснали са пред очите ми, а на пет или шест от тях моята съпруга им е била първият треньор, което ни прави още по-съпричастни към случващото се. Вече няма да им казвам деца, а ще ги наричам тези млади мъже, защото станаха такива по време на този турнир“, заяви Николов.

Повече от включването на Владимир Николов от Филипините гледайте във видеото!