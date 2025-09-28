БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Днес от 13:30 часа БНТ1 съвместно с Maкс Спорт 2 ще излъчат финала на световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и Mакс Спорт

Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Национални отбори
Запази

Аз съм здраво стъпил на краката си, както и момчетата от отбора, поясни президентът на Левски часове преди финала на българите срещу Италия в ефира на БНТ.

владимир николов деца станаха мъже световно
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Владимир Николов смята, че момчетата от националния отбор на България са се превърнали в мъже по време на световното първенство по волейбол във Филипините. Президентът на Левски, които е баща на двама от националите - Владимир и Алекс Николови, сподели, че стои здраво стъпил на краката си преди финала срещу Италия, който ще стартира от 13:30 часа българско време и ще бъде излъчен на живо в ефира на БНТ1. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Николов се включи в предаването "Денят започва с Георги Любенов", за да разкаже за невероятния успех на българите на Мондиала.

Аз съм здраво стъпил на краката си, както и момчетата от отбора. Ние знаем кое е реално и кое е създадено от медиите, така да го кажем. Ако трябва да съм абсолютно обективен и реалист, ние знаехме, че имаме силен отбор и преди световното първенство. Знаехме, че сме в една много силна и изравнена група, но в по-лесния поток и практически по какъв начин ще играят момчетата, но бяхме създали достатъчно предпоставки да ни се получат хубави моменти. Откакто Любомир Ганев е президент на федерацията всяка година нашите отбори при подрастващите имат поне по два медала от световни и европейски първенства. Тези деца пораснаха, за да могат сега да ни радват“, започна той.

„Връщайки се на първенството, преди него знаехме, че имаме пет отбора, които са категорично по-силни от нас. Това са Италия, Франция, Бразилия, Полша и Япония, но както се разви шампионатът, се получи така, че ние не играхме с четири от тези отбори. На финала ще играем с отбор, който е по-силен от нас, но самочувствието и добрата игра, показана от момчетата, ни дава увереност, че можем да си премерим силите с Италия“, поясни волейболната легенда.

Бившият волейболист отново обърна внимание на прогреса на родните национали.

„Аз ги наричам деца, защото 10 от тези млади мъже са минали през школата на Левски, пораснали са пред очите ми, а на пет или шест от тях моята съпруга им е била първият треньор, което ни прави още по-съпричастни към случващото се. Вече няма да им казвам деца, а ще ги наричам тези млади мъже, защото станаха такива по време на този турнир“, заяви Николов.

Повече от включването на Владимир Николов от Филипините гледайте във видеото!

Свързани статии:

БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
Специален гост в студиото на БНТ 1 за мача на годината ще бъде...
Чете се за: 00:50 мин.
България излиза срещу шампиона Италия за златото на световното първенство по волейбол
България излиза срещу шампиона Италия за златото на световното първенство по волейбол
Битката за титлата е в неделя, 28 септември и започва в 13:30 ч....
Чете се за: 03:45 мин.
#Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #Български национален отбор по волейбол за мъже #Владимир Николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
1
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
2
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
И трета българка е задържана в Русия
3
И трета българка е задържана в Русия
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
4
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад...
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България срещу Италия
5
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България...
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадал пътник
6
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Общество

Владо Николов: Вече няма да им казвам деца, а млади мъже, защото по време на този турнир те станаха такива
Владо Николов: Вече няма да им казвам деца, а млади мъже, защото по време на този турнир те станаха такива
България днес е волейбол: Успех, момчета! България днес е волейбол: Успех, момчета!
Чете се за: 01:00 мин.
Младият дух на рока оживя около Централна гара Младият дух на рока оживя около Централна гара
Чете се за: 01:05 мин.
Волейболната треска завладява Бургас — финалът на Световното ще се гледа на голям екран пред Общината Волейболната треска завладява Бургас — финалът на Световното ще се гледа на голям екран пред Общината
Чете се за: 01:10 мин.
Световни имена в оперното изкуство дават старт на сезона в София Световни имена в оперното изкуство дават старт на сезона в София
Чете се за: 03:27 мин.
Протест на „Възраждане“ срещу еврото и правителството Протест на „Възраждане“ срещу еврото и правителството
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

България днес е волейбол: Успех, момчета!
България днес е волейбол: Успех, момчета!
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно
Чете се за: 03:05 мин.
Национални отбори
Изборът: Ключов ден за бъдещето на Молдова Изборът: Ключов ден за бъдещето на Молдова
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Масови протести в Портланд, Тръмп изпрати военни
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Започват профилактични кардиологични прегледи в "Пирогов"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Радомир Чолаков: КЗК не е бухалка, а превенция
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Превалявания от дъжд в западните райони
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ