БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Владо Николов: Вече няма да им казвам деца, а млади мъже, защото по време на този турнир те станаха такива

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази

Тези деца пораснаха, за да могат сега да ни радват, допълни той

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Аз съм здраво стъпил на краката си, както и момчетата от отбора. Ние знаем кое е реално и кое е създадено от медиите, така да го кажем, това каза в "Денят започва с Георги Любенов" Владо Николов.

"Ако трябва да съм абсолютно обективен и да съм реалист ние знаехме, че имаме силен отбор и преди Световното първенство. Знаехме, че сме в една много силна изравнена група, но в по-лесния поток. И практически не знаехме по какъв начин ще играят момчетата, но бяхме създали достатъчно предпоставки да ни се получат хубави моменти".

Тези деца пораснаха, за да могат сега да ни радват - каза той.

На финала, каза той, ще играем с отбор, който е по-силен от нас, но пък самочувствието по време на турнира, добрата игра, показана от момчетата, ни дава самочувствие, че можем да си премерим силите с един отбор, който е по-добър от нас.

"Не съм говорил с момчетата нарочно, за да не ги разсейвам от това, което им говорят треньорите. Така, че въпреки, знаейки, че имам доста познания по темата волейбол - не се наемам да говоря с децата нарочно. Но това, което бих искал да им кажа, но не съм им го казал е следното: на този финал не трябва да правят нищо повече от това, което правиха от началото на турнира. Трябва да играят най-добрия волейбол, който имат и след мача да са убедени, че са дали всичко това, което биха могли да дадат по време на срещата. Ако не стигне - това означава, че трябва да се върнат в залата и да работят още повече за следващата година. Ако стигне - всички ще бъдем щастливи".

Аз ги наричам деца, допълни Владо Николов, "защото 10 от тези деца са минали през школата на "Левски" т.е. те са пораснали пред очите ми буквално".

Вече няма да им казвам деца, а "вече млади мъже, защото наистина по време на този турнир те станаха мъже", допълни той.

Вижте целия разговор във видеото

#Световно по волейбол #Владо Николов #Финал #Италия #България

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
1
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
2
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
И трета българка е задържана в Русия
3
И трета българка е задържана в Русия
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
4
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1...
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
5
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад...
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България срещу Италия
6
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Общество

България днес е волейбол: Успех, момчета!
България днес е волейбол: Успех, момчета!
Младият дух на рока оживя около Централна гара Младият дух на рока оживя около Централна гара
Чете се за: 01:05 мин.
Волейболната треска завладява Бургас — финалът на Световното ще се гледа на голям екран пред Общината Волейболната треска завладява Бургас — финалът на Световното ще се гледа на голям екран пред Общината
Чете се за: 01:10 мин.
Световни имена в оперното изкуство дават старт на сезона в София Световни имена в оперното изкуство дават старт на сезона в София
Чете се за: 03:27 мин.
Протест на „Възраждане“ срещу еврото и правителството Протест на „Възраждане“ срещу еврото и правителството
Чете се за: 01:15 мин.
"Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол "Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

България днес е волейбол: Успех, момчета!
България днес е волейбол: Успех, момчета!
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Владо Николов: Вече няма да им казвам деца, а млади мъже, защото по време на този турнир те станаха такива Владо Николов: Вече няма да им казвам деца, а млади мъже, защото по време на този турнир те станаха такива
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Превалявания от дъжд в западните райони Превалявания от дъжд в западните райони
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Изборът: Ключов ден за бъдещето на Молдова
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Започват профилактични кардиологични прегледи в "Пирогов"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Ще стане ли Асен Василев лидер на "Продължаваме промяната"?
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Масови протести в Портланд, Тръмп изпрати военни
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ