Масови протести в Портланд, Тръмп изпрати военни

Американският президент Доналд Тръмп нареди военно присъствие в Портланд, Орегон заради масови протести против антиимиграционните центрове.

снимка: БТА

Министърът на войната Пийт Хегсет е оторизирал армията да използва пълна сила, ако е необходимо, за да предпази центровете за задържане на мигранти. Действията на администрацията са под предтекст, че се извършват атаки от движението Антифа.

Дислоцирането на войски срещна критика от Демократическата партия в Конгреса. Доналд Тръмп заяви по-рано тази седмица, че ще се бори с "организирания ляв тероризъм" в страната - коментар, който направи по повод убийството на политическия активист Чарли Кърк.