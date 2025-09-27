Младият дух на рока оживя около Централна гара

Младият дух на рока завладява пространството около Централна гара.



S'COOL ROCK FEST "УРОК ПО РОК" 2025 събира на една сцена ученически банди от цяла България. Фестивалът се провежда за втора поредна година в София. Музикалното събитие дава поле за изява на младите хора не само като изпълнителни, но и като творци. Те представят авторска музика, но от сцената звучат и интерпретация на легендарни химни от света. Фестивалът продължава и утре.

Драгомир Ганчев, барабанист на група "Атлас": "Този млад дух на рока не е умрял. Има го, съществува, затова ние двамата като идеолози аз и Тони Арнаудов от Пловдив, сме като идеолозите, събираме децата от цяла България, които харесват рок енд рол и хеви метъл и им даваме сцена, професионална сцена."



