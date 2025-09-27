БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Младият дух на рока оживя около Централна гара

Цанка Николова
Всичко от автора
У нас
Младият дух на рока завладява пространството около Централна гара.

S'COOL ROCK FEST "УРОК ПО РОК" 2025 събира на една сцена ученически банди от цяла България. Фестивалът се провежда за втора поредна година в София. Музикалното събитие дава поле за изява на младите хора не само като изпълнителни, но и като творци. Те представят авторска музика, но от сцената звучат и интерпретация на легендарни химни от света. Фестивалът продължава и утре.

Драгомир Ганчев, барабанист на група "Атлас": "Този млад дух на рока не е умрял. Има го, съществува, затова ние двамата като идеолози аз и Тони Арнаудов от Пловдив, сме като идеолозите, събираме децата от цяла България, които харесват рок енд рол и хеви метъл и им даваме сцена, професионална сцена."

#урок по рок #училище по рок #София #китари

Волейболната треска завладява Бургас — финалът на Световното ще се гледа на голям екран пред Общината
Волейболната треска завладява Бургас — финалът на Световното ще се гледа на голям екран пред Общината
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадал пътник Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадал пътник
Чете се за: 01:20 мин.
Столична община: Няма задължение за нови декларации за такса „Битови отпадъци“ Столична община: Няма задължение за нови декларации за такса „Битови отпадъци“
Чете се за: 02:00 мин.
Два пътни инцидента за минути на пътя Кърджали – Момчилград Два пътни инцидента за минути на пътя Кърджали – Момчилград
Чете се за: 00:47 мин.
България и финалът на Световното първенство по волейбол на голям екран и на стадион "Юнак" България и финалът на Световното първенство по волейбол на голям екран и на стадион "Юнак"
Чете се за: 00:47 мин.
Назад във времето: Откриха единствения по рода си воден часовник на Сахат тепе в Пловдив Назад във времето: Откриха единствения по рода си воден часовник на Сахат тепе в Пловдив
Чете се за: 00:52 мин.

България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
"Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол "Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Лавров: Всяка агресия срещу Русия ще срещне решителна реакция Лавров: Всяка агресия срещу Русия ще срещне решителна реакция
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Акция срещу чуждестранните нарушители на пътя: 21 шофьори с...
Чете се за: 01:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Протест в Барселона: Tуристи обстрелвани с водни пистолети
Чете се за: 00:37 мин.
Европа
Новите провокации на Русия и "стената срещу дронове"
Чете се за: 14:50 мин.
По света
