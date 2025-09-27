БНТ
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
11:29, 27.09.2025
Чете се за: 04:30 мин.
ЗАПАЗЕНИ
ИЗВЪНРЕДНО
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ
Спортни новини 27.09.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
20:50, 27.09.2025
Спорт
Запази
20:23, 27.09.2025
Акция срещу чуждестранните нарушители на пътя: 21 шофьори с...
20:09, 27.09.2025
Стефан Георгиев за историческия финал на България на световно...
19:37, 27.09.2025
Протест на „Възраждане“ срещу еврото и правителството
18:52, 27.09.2025
Румен Христов: Радев е инициаторът на напрежението в отношенията му...
18:49, 27.09.2025
Росен Желязков: За мен волейболните национали вече са шампиони
18:13, 27.09.2025
Александър Симидчиев: Имаме общи цели и работим абсолютно синхронно
18:04, 27.09.2025
"Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави...
Водещи новини
България на финал на Световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
20:01, 27.09.2025
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
17:08, 27.09.2025
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
"Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол
18:04, 27.09.2025
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадал пътник
20:17, 27.09.2025
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Акция срещу чуждестранните нарушители на пътя: 21 шофьори с...
20:23, 27.09.2025
Чете се за: 01:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Протест на „Възраждане“ срещу еврото и правителството
19:37, 27.09.2025
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Ден за размисъл в Молдова: Как работят мрежите за руска пропаганда...
16:56, 27.09.2025
Чете се за: 06:42 мин.
По света
Дронове над най-голямата военна база в Дания: Среща на началниците...
19:23, 27.09.2025
Чете се за: 02:17 мин.
По света
