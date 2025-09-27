БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Александър Симидчиев: Имаме общи цели и работим абсолютно синхронно

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Имаме общи цели, работим синхронно, но опозицията трябва да бъде чута. Това коментира в "Говори сега" Александър Симидчиев от ПП-ДБ.

Александър Симидчиев от ПП-ДБ коментира в „Говори сега“ единството и действията на опозицията в парламента.

„Макар че имаме различия, те могат да бъдат в различен начин на гласуване по даден конкретен въпрос, но целите ни са общи. Имаме общи цели, свързани с това държавата да стане правова, да имаме съдебна система, която работи ефективно, да се спре с мутризацията на цялото ни общество. Тоест, това са неща, които трябва да бъдат постигнати, и двете части, ако може така да ги нарека – двете части на парламентарната група, работят абсолютно синхронно под тези въпроси“, заяви той.

Симидчиев коментира и протестите на ПП-ДБ:

„Нямаше нужда от много присъствие, имаше нужда от ефективни действия, и колегите направиха един много добър протест, който реално постигна ефекта си.“

Относно критиките, че правителството има повече министър-председатели, Симидчиев заяви:

„Защото той смята, че тези, които са вицепремиери, могат да се изживяват като премиери. То явно в някои случаи той е прав, защото в случая с посещението, примерно, на един от вицепремиерите в Китай, явно той си прави каквото си иска без знанието на премиера. Така че по отношение на много премиери, хилава държава – това, което се случва, не е много редно. Единоначалието винаги е било в основата на работещите институции. Защото когато се кланят на много премиери, администрацията не знае на кой да се кланя повече и основно се занимава с кланяне вместо да се върши работа“, коментира още Александър Симидчиев.

Симидчиев подчерта, че ПП-ДБ е присъствала в парламента, но не се е регистрирала: Това е начин опозицията да се изяви и когато нещо се предложи от опозицията, то се неглижира.

По темата за изкуствения интелект Симидчиев обясни нуждата от регулация и национална рамка:

„Изкуственият интелект е изключително мощно средство. Той както може да върши огромни ползи, може да направи и големи бели. Той е като доктор Гугъл, само че на стероиди... От тази гледна точка, ако нямаме регулация, която да мисли и за това как да ограничим негативните страни, особено без обучение на местно ниво, може да свърши доста бели“, обясни депутатът от ПП-ДБ.

Симидчиев подчерта, че законът ще осигури плавно внедряване на ИИ, регулирано и безопасно, за да се намалят рисковете и да се увеличи ефективността на държавната администрация и здравната система.

Вижте целия разговор с Александър Симидчиев във видеото.

#Александър Симидчиев

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
2
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
3
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
4
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1...
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
5
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад...
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
6
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Политика

"Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол
"Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол
„Продължаваме промяната“ на кръстопът: Ново ръководство и стратегически решения „Продължаваме промяната“ на кръстопът: Ново ръководство и стратегически решения
Чете се за: 02:45 мин.
Протест на "Възраждане" в София Протест на "Възраждане" в София
Чете се за: 00:17 мин.
Йотова: Министри, които не участват в държавни делегации, не си вършат работата Йотова: Министри, които не участват в държавни делегации, не си вършат работата
Чете се за: 02:52 мин.
Кирил Петков: Антикорупцията ще остане вградена в ДНК-то на ПП Кирил Петков: Антикорупцията ще остане вградена в ДНК-то на ПП
Чете се за: 00:57 мин.
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между...
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.
Национални отбори
"Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол "Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Специализирана полицейска операция срещу чуждестранни нарушители на...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Иран: САЩ предадоха дипломацията, но страните от ЕС я погребаха
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ