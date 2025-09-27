Любомир Ганев: Тези момчета изпревариха времето и тепърва ще ни радват

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев е уверен, че пред националния отбор за мъже предстои период, изпълнен с успехи.

Още утре селекцията на Джанлоренцо Бленджини ще играе финал на световното първенство във Филипините, след като победи Чехия на полуфинал с 3:1 гейма.

"Емоциите са страхотни. Това, което направихме, не сме си го и представяли в най-големите мечти. Тези момчета изпревариха времето. Бяхме си поставили за цел да се класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис. Тези момчета доказаха, че вярват в това, че могат да побеждават. Този отбор тепърва започва своя път. Това е първата година, в която играят заедно. Вижда се работата на Кико Бленджини и треньорския щаб. Тези момчета тепърва ще ни радват. Много съм горд с това, което направиха. Пожелавам им да продължават така и да са здрави", сподели той в интервю за БНТ.

Бившият волейболен национал е категоричен, че със своята взаимопомощ, националите са за пример на обществото.

"Тези момчета показаха, че играят като отбор и си помагат като отбор. Всички трябва да вземем пример от това, което правят. Треньорът много правилно ги кара да мислят само за следващата топка, а да не се интересуват от станалото преди и какво ще бъде утре. Благодарен съм на всички фенове за подкрепата. Националите заслужават подкрепата и я усещат. Момчетата имат нужда от нея", допълни бронзовият медалист от световното първенство във Франция през 1986 г.

По време на интервюто Ганев получи поздравления от президента на Азиатската волейболна конфедерация Рамон Сузар.

Вижте цялото интервю във видеото.