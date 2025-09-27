Ремонтите на "Тракия" - натоварен ли е трафикът?

Интензивен трафик по магистрала "Тракия". Заради започналите преди дни ремонти в Софийска област, Пазарджик и Сливен има реорганизация на движението.

Има задръстване около 4-5 км от Пловдив посока София, но към този момент до тапи не се стига.

Иначе задръствания се образуват заради ремонти. Затова и от АПИ призоваха шофьорите да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението.

В три участъка на автомагистралата в областите Софийска, Пазарджик и Сливен от тази седмица се извършват ремонти в платното в посока Бургас и движението е пренасочено двупосочно в платното за столицата.

По данни на АПИ най-интензивен е трафикът между 11 ч. и 19 ч. в участъка от автомагистралата в Софийска област.

И един съвет - хората, които пътуват към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканският път, както и пътя Ихтиман – Самоков, напомнят от АПИ.

