Кирил Петков: Антикорупцията ще остане вградена в ДНК-то на ПП

На общо събрание, от "Продължаваме промяната" избира ново ръководство. Как протича форумът?

Кирил Петков:

Дълбоко се надявам, че антикорупцията ще остане вградено в ДНК-то на нашата партия. Аз вярвам, че в ПП имат място само свободни хора. Трябват ни хора, които да са умни, честни, но и с опит. Трябва да преодолеем чувството за арогантност при нас, не самите ние, но в нашата общност. Приоритет номер едно от днес и утре, и вдругиден е Благо, Ники, Йордан и Никола да бъдат на свобода.

Никола Минчев:

Коалицията с Демократична България е без алтернатива. Но за набирането на скорост и натрупването на инцерция не е достатъчно простото съжителство в една обща колаиция, а истинско единомислие и единодействие.