Владимир Николов: В основата на успеха е отборната игра

Бившият волейболен национал Владимир Николов отличи отборната игра на българския национален отбор при успеха над Чехия на полуфиналите на световното първенство във Филипините.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини спечели срещата с 3:1 гейма.

"Изключително сме щастливи, че момчетата успяха да се преборят. Исторически първи финал от 55 години насам. Днес в основата на успеха бе отборната игра. Момчетата се бориха докрай. От спортно-техническа гледна точка, това не ни беше най-добрия мач. Момчетата издържаха. Заслужено са на финал", сподели той в интервю за БНТ.

Николов посочи какво трябва да направят неговите синове Александър и Симеон, за да се подготвят за финала срещу Италия.

"Не съм им говорил нищо. Единствено ги поздравих за успеха. Трябва да останат съсредоточени и с отбора, за да мислят за утрешния мач. С тях ще говоря като се върнат в България. Небето е лимитът на отбора", допълни бронзовият медалист от световното първенство в Япония през 2006 г.

Вижте цялото му изказване във видеото.