Древният град Каркемиш продължава да отваря вратите към тайните на миналото

Древният град Каркемиш на границата на Турция със Сирия продължава да разкрива тайните си и до днес - археолози се натъкнаха на сложна система от водни тунели.



Градът има история от 6 хилядолетия - бил е дом на различни цивилизации, от хетите до османците. Археолози откриха първия кладенец на система от водни тунели, които са прокарвали вода от река Ефрат до кралските палати.

Разкопките, които продължават вече 14 години, разкриха и други древни артефакти - игрална дъска на 4000 години, печати, както и фигури на различни животни.