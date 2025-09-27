БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Древният град Каркемиш продължава да отваря вратите към тайните на миналото

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

Натъкнаха се на сложна система от водни тунели

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Древният град Каркемиш на границата на Турция със Сирия продължава да разкрива тайните си и до днес - археолози се натъкнаха на сложна система от водни тунели.


Градът има история от 6 хилядолетия - бил е дом на различни цивилизации, от хетите до османците. Археолози откриха първия кладенец на система от водни тунели, които са прокарвали вода от река Ефрат до кралските палати.

Разкопките, които продължават вече 14 години, разкриха и други древни артефакти - игрална дъска на 4000 години, печати, както и фигури на различни животни.

#Турция #археологически находки

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
2
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
3
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
4
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1...
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
5
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
6
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Балкани

След смъртта на 6 деца: Румъния разследва предполагаема бактериална инфекция в болница в Яш
След смъртта на 6 деца: Румъния разследва предполагаема бактериална инфекция в болница в Яш
САЩ налагат санкции срещу сръбската петролна компания САЩ налагат санкции срещу сръбската петролна компания
Чете се за: 02:27 мин.
Тръмп: Турция ще се съгласи да спре да купува руски петрол Тръмп: Турция ще се съгласи да спре да купува руски петрол
Чете се за: 01:25 мин.
Президентът на РСМ пред ООН: Договорът с България не съдържа разпоредби за конституционни промени Президентът на РСМ пред ООН: Договорът с България не съдържа разпоредби за конституционни промени
Чете се за: 00:40 мин.
Земетресение с магнитуд 4,4 беше регистрирано в Източна Турция Земетресение с магнитуд 4,4 беше регистрирано в Източна Турция
Чете се за: 00:27 мин.
Ройтерс: Повреди в електропреносната мрежа са причина за голяма част от пожарите в Гърция Ройтерс: Повреди в електропреносната мрежа са причина за голяма част от пожарите в Гърция
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:22 мин.
Национални отбори
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски" Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Йотова: Министри, които не участват в държавни делегации, не си...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
България на финал (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
"Лекари без граници" преустанови основните си медицински...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Иран: САЩ предадоха дипломацията, но страните от ЕС я погребаха
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ