Иван Пешев: Огромно благодаря за този уникален и грандиозен успех

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев благодари на българския национален отбор по волейбол за мъже за класирането на финал на световното първенство във Филипините.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини се наложи над Чехия с 3:1 гейма и си осигури финал с Италия.

"Уникален и грандиозен успех на нашите момчета. Повече от 50 години не сме постигали такива успехи. Това е плод на работата на федерацията, която залага на работа с млади състезатели. Това даде резултат както при мъжете, така и при девойките", сподели той в интервю за БНТ.

Според него волейболът е най-успешният отборен спорт в страната.

"Волейболът категорично е най-успешният отборен спорт в момента. Искам да поздравя федерацията и треньорското ръководство, които повярваха в младите състезатели. Сигурен съм, че утре ще ни зарадват още повече", допълни Пешев.

Феновете на волейбола могат да гледат финала на световното първенство на площад "Св. Александър Невски" и на стадион "Юнак". Спорът за златото е в неделя, 28 септември, от 13:30 часа.

"Призовавам всички да изгледаме заедно мача, за да изпратим положителната енергия на нашите състезатели. Огроно благодаря и успех", добави политикът.

