ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Иван Пешев: Огромно благодаря за този уникален и грандиозен успех

от БНТ
Чете се за: 01:35 мин.
Национални отбори
Министърът на младежта и спорта призова феновете на волейбола да посетят площад "Св. Александър Невски" или стадион "Юнак", за да гледат заедно финала на световното първенство.

иван пешев огроно уникален грандиозен успех
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев благодари на българския национален отбор по волейбол за мъже за класирането на финал на световното първенство във Филипините.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини се наложи над Чехия с 3:1 гейма и си осигури финал с Италия.

"Уникален и грандиозен успех на нашите момчета. Повече от 50 години не сме постигали такива успехи. Това е плод на работата на федерацията, която залага на работа с млади състезатели. Това даде резултат както при мъжете, така и при девойките", сподели той в интервю за БНТ.

Според него волейболът е най-успешният отборен спорт в страната.

"Волейболът категорично е най-успешният отборен спорт в момента. Искам да поздравя федерацията и треньорското ръководство, които повярваха в младите състезатели. Сигурен съм, че утре ще ни зарадват още повече", допълни Пешев.

Феновете на волейбола могат да гледат финала на световното първенство на площад "Св. Александър Невски" и на стадион "Юнак". Спорът за златото е в неделя, 28 септември, от 13:30 часа.

"Призовавам всички да изгледаме заедно мача, за да изпратим положителната енергия на нашите състезатели. Огроно благодаря и успех", добави политикът.

Вижте цялото интервю във видеото.

