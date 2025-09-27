БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Феновете на волейбола могат да гледат финала на световното първенство на площад "Св. Александър Невски" и на стадион „Юнак“

от БНТ
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Двубоят е в неделя, 28 септември, от 13:30 часа.

Български национален отбор по волейбол за мъже
Снимка: БТА
От 13:30 часа в неделя, 28 септември, на площад „Св. Александър Невски“ феновете на националния отбор ще могат да гледат заедно на живо финала на световното първенство по волейбол, в който България ще се бори за световната титла, съобщиха от Столичната община. Събитието е със свободен вход и е по инициатива на кмета Васил Терзиев.

За гражданите е осигурен голям екран с професионално озвучаване, шатри, както и необходимите мерки за безопасност, така че феновете да могат да се насладят на спортния празник спокойно и заедно, обясниха от общината. Всички могат да дойдат с приятели, семейството, флаг, дъждобран, но без чадъри.

„След 55 години България отново е на финал и този исторически момент заслужава да бъде преживян от цяла София като един голям отбор. Каня всички – млади и големи – да излезем заедно и да дадем заедно на нашите лъвчета енергията, която заслужават,“ каза Васил Терзиев, цитиран в прессъобщението.

От своя страна Министерството на младежта и спорта има удоволствието да покани всички граждани и гости на столицата на масово гледане на финала на голям екран на стадион „Юнак“ в София.

Вратите на стадион „Юнак“ ще отворят в 12:00 ч. в неделния ден. Входът е свободен.

Националният отбор на България по волейбол за мъже се наложи над Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и се класира за финала за световното първенство по волейбол във Филипините. Така тимът на Джанлоренцо Бленджини ще играе за титлата срещу победителя от следващия полуфинал, който е между световния шампион Италия и европейския първенец Полша. Това е втори финал в историята на България, като в първия родния тим отстъпва в мача за титлата в София срещу Германската Демократична Република (ГДР) през 1970 година. Тогава българският отбор отстъпи с 2:3 във финалния двубой в финалната група в София и остава със сребърните медали от първенството на планетата.

#Български национален отбор по волейбол за мъже

