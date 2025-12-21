Берое 2016 с лесна победа срещу Славия

Велизар Чернокожев реализира 16 точки и Берое 2016 победи Славия с 3:0 (25:17, 25:23, 25:23) в първи мач от 11-ия кръг на българското първенство по волейбол за мъже. Така "заралии" се изкачиха на пето място в класирането с 18 точки и три по-малко от ЦСКА.

Втория и третия гейм бяха по-интригуващи, но Берое 2016 се възползва от богатия си опит и записа чист успех. В последната част "белите" водеха с 23:22, след което обаче Мартин Мечкаров изравни на атака. Разпределителят Александър Борисов сгреши за преднина на Берое, а Махди Бентахер записа победната блокада.

Чернокожев бе най-резултатен с 16 точки, а Бентахер записа 13 при два аса и пет блокади. Давид Барутов отбеляза десет точки за отбора на Славия, който продължава да бъде на последното място с две точки.