БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Росен Желязков: За мен волейболните национали вече са шампиони

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Национални отбори
Запази

Премиерът благодари на българския национален отбор по волейбол за мъже за успеха на световното първенство.

Росен Желязков - Ню Йорк
Снимка: БТА
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Премиерът Росен Желязков изрази благодарността си към националните отбори по тенис и волейбол.

Той направи изказване по време на брифинг след пристигането си от САЩ, където бе по повод годишната сесия на Общото събрание на ООН.

"Една огромна благодарност към нашия национален отбор към това, че те заслужиха това да са шампиони, защото за мен те вече са шампиони. Благодаря им за радостта, която ни дариха и емоциите, които ни създават. Една благодарност за техния професионализъм, за тяхната отборна игра, за тяхнато умение и за тяхната младост", заяви Желязков.

Според него успехите в спорта обединяват нацията.

"С такива млади хора България има бъдеще. От нас остава само да ги подкрепим и да им благодарим за това, че в този момент отново ни карат, ние, българите да сме заедно", каза Росен Желязков.

Вижте изказването му във видеото.

Свързани статии:

ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини сломи и Чехия по пътя към спора...
Чете се за: 04:30 мин.
#Български национален отбор по волейбол за мъже #Росен Желязков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
2
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
3
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1...
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
4
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад...
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
5
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между...
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
6
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Видео

Спортни новини 27.09.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 27.09.2025 г., 20:50 ч.
Стефан Георгиев за историческия финал на България на световно първенство Стефан Георгиев за историческия финал на България на световно първенство
Чете се за: 00:32 мин.
Радостин Любомиров: Този финал е чакан 55 години и концентрира енергията на цялата страна Радостин Любомиров: Този финал е чакан 55 години и концентрира енергията на цялата страна
Чете се за: 01:22 мин.
Иван Пешев: Огромно благодаря за този уникален и грандиозен успех Иван Пешев: Огромно благодаря за този уникален и грандиозен успех
Чете се за: 01:35 мин.
Любомир Ганев: Тези момчета изпревариха времето и тепърва ще ни радват Любомир Ганев: Тези момчета изпревариха времето и тепърва ще ни радват
Чете се за: 02:10 мин.
Владимир Николов: В основата на успеха е отборната игра Владимир Николов: В основата на успеха е отборната игра
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

България на финал на Световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
България на финал на Световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
"Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол "Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадал пътник Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадал пътник
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Акция срещу чуждестранните нарушители на пътя: 21 шофьори с...
Чете се за: 01:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Протест на „Възраждане“ срещу еврото и правителството
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Ден за размисъл в Молдова: Как работят мрежите за руска пропаганда...
Чете се за: 06:42 мин.
По света
Дронове над най-голямата военна база в Дания: Среща на началниците...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ