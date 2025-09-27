Сестрата на Мартин Атанасов: Гордея се с теб, чакам те в България с медала

Сестрата на Мартин Атанасов коментира пред БНТ емоциите, които е изпитала от представянето на националния ни отбор по волейбол на световното първенство за мъже във Филипините. България се класира за финала на шампионата, където ще спори с тима на Италия за златото. Срещата е утре от 13:30 ч. и ще бъде предавана пряко по БНТ 1. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

"Първоначално, честно казано, не можах да го осъзная. Буквално ми се насълзиха очите, именно точно 27 септември, когато е и рожденият ден на моя брат и най-голям идол", сподели Йоанна Атанасова.

Запитана, ако може да му каже едно единствено нещо, какво ще бъде то, тя заяви:

"Марти, много те обичам, гордея се теб и ти стискам палци, и те чакам в България с медала."

Мартин Атанасов заема трета позиция в класирането за най-добър блокировач с 13 точки. Капитанът на България Алекс Грозданов излезе на първо място в статистиката след успеха над Чехия на полуфиналите днес със 17 точки от блокади.

