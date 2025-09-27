Вълна от поздравления за българските волейболни национали

Българският национален отбор по волейбол за мъже заслужено бе засипан от похвали, след като се класира на финал на световното първенство във Филипините. Националите, предвождани от селекционера Джанлоренцо Бленджини, се наложиха с 3:1 гейма над Чехия, за да заслужат място в двубоя за златото. Пореден силен мач за "лъвовете" изигра Алекс Николов, който приключи срещата с 31 точки на сметката си.

Финалът на планетарния шампионат е в неделя от 13:30 часа и ще бъде предаван пряко по БНТ 1. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.



Студийната ни програма започва в 12:25 часа.