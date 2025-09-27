БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Вълна от поздравления за българските волейболни национали

Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Светът на спорта в България отличи успеха на волейболните национали на световното първенство.

Български национален отбор по волейбол за мъже
Снимка: БТА
Българският национален отбор по волейбол за мъже заслужено бе засипан от похвали, след като се класира на финал на световното първенство във Филипините. Националите, предвождани от селекционера Джанлоренцо Бленджини, се наложиха с 3:1 гейма над Чехия, за да заслужат място в двубоя за златото. Пореден силен мач за "лъвовете" изигра Алекс Николов, който приключи срещата с 31 точки на сметката си.

Финалът на планетарния шампионат е в неделя от 13:30 часа и ще бъде предаван пряко по БНТ 1. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Студийната ни програма започва в 12:25 часа.

#Български национален отбор по волейбол за мъже

