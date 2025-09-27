БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Стилиян Петров се включи към поздравленията за българския национален отбор по волейбол за мъже

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Запази

Дългогодишният капитан на националния отбор по футбол отличи успеха на волейболистите.

стилиян петров проведе среща клубовете видин региона
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Стилиян Петров също поздрави българските национали по волейбол за класирането на финала на световното първенство за мъже във Филипините.

По-рано днес "лъвовете" надвиха Чехия с 3:1 гейма и ще спорят за златото за първи път от 1970 г. насам.

"Поздравления на българския национален отбор по волейбол, за достигането до финала на световното първенство! Вашият талант, решителност и непримиримост вдъхновява всички. Продължавайте напред момчета - най-доброто тепърва предстои!", написа той в социалните мрежи.

Финалът е в неделя, 28 септември, от 13:30 часа.

Свързани статии:

ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини сломи и Чехия по пътя към спора...
Чете се за: 04:30 мин.
#Български национален отбор по волейбол за мъже #Стилиян Петров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
2
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
3
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
4
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1...
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
5
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад...
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
6
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Волейбол

Редица градове в страната организират масово гледане на финала на световното първенство по волейбол
Редица градове в страната организират масово гледане на финала на световното първенство по волейбол
Радостин Любомиров: Този финал е чакан 55 години и концентрира енергията на цялата страна Радостин Любомиров: Този финал е чакан 55 години и концентрира енергията на цялата страна
Чете се за: 01:22 мин.
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
Чете се за: 00:47 мин.
Симеон Николов: Хвърлихме много усилия и заслужено сме на финал Симеон Николов: Хвърлихме много усилия и заслужено сме на финал
Чете се за: 01:07 мин.
България излиза срещу шампиона Италия за златото на световното първенство по волейбол България излиза срещу шампиона Италия за златото на световното първенство по волейбол
Чете се за: 03:40 мин.
Иван Пешев: Огромно благодаря за този уникален и грандиозен успех Иван Пешев: Огромно благодаря за този уникален и грандиозен успех
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между...
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.
Национални отбори
"Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол "Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Специализирана полицейска операция срещу чуждестранни нарушители на...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Иран: САЩ предадоха дипломацията, но страните от ЕС я погребаха
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ