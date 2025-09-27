Стилиян Петров се включи към поздравленията за българския национален отбор по волейбол за мъже

Дългогодишният капитан на националния отбор по футбол отличи успеха на волейболистите.
Стилиян Петров също поздрави българските национали по волейбол за класирането на финала на световното първенство за мъже във Филипините.
По-рано днес "лъвовете" надвиха Чехия с 3:1 гейма и ще спорят за златото за първи път от 1970 г. насам.
"Поздравления на българския национален отбор по волейбол, за достигането до финала на световното първенство! Вашият талант, решителност и непримиримост вдъхновява всички. Продължавайте напред момчета - най-доброто тепърва предстои!", написа той в социалните мрежи.
Финалът е в неделя, 28 септември, от 13:30 часа.