Весела Лечева: Благодарим Ви, невероятни български момчета!

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева благодари на българския национален отбор по волейбол за класирането на финал на световното първенство във Филипините.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини спечелиха полуфинала с Чехия с 3:1 гейма.

"Финал, финал, финал! България е на финал на световното първенство по волейбол! Това е повече от сбъдната мечта! 55 години по-късно ще спорим за златните медали! Вие сте талантливи, можещи, силни! Горди сме! Думите не стигат да се опише тази емоция! Благодарим Ви, невероятни български момчета! Поклон пред отбора, треньорите, ръководството и цялата организация", написа тя.

Финалът е в неделя, 28 септември, от 13:30 часа.