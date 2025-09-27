БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Весела Лечева: Благодарим Ви, невероятни български момчета!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

Председателят на БОК определи волейболните национали като талантливи, можещи и силни.

весела лечева срещна волейболните национали
Слушай новината

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева благодари на българския национален отбор по волейбол за класирането на финал на световното първенство във Филипините.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини спечелиха полуфинала с Чехия с 3:1 гейма.

"Финал, финал, финал! България е на финал на световното първенство по волейбол! Това е повече от сбъдната мечта! 55 години по-късно ще спорим за златните медали! Вие сте талантливи, можещи, силни! Горди сме! Думите не стигат да се опише тази емоция! Благодарим Ви, невероятни български момчета! Поклон пред отбора, треньорите, ръководството и цялата организация", написа тя.

Финалът е в неделя, 28 септември, от 13:30 часа.

Свързани статии:

ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини сломи и Чехия по пътя към спора...
Чете се за: 04:22 мин.
#Български национален отбор по волейбол за мъже #Весела Лечева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
2
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
3
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
4
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1...
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
5
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
6
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Волейбол

Димитър Златанов: Волейболът се развива, намериха правилния път
Димитър Златанов: Волейболът се развива, намериха правилния път
ЦСКА и Левски поздравиха националите по волейбол за класирането им на финала на световното първенство ЦСКА и Левски поздравиха националите по волейбол за класирането им на финала на световното първенство
Чете се за: 01:15 мин.
Феновете на волейбола могат да гледат финала на световното първенство на площад "Св. Александър Невски" и на стадион „Юнак“ Феновете на волейбола могат да гледат финала на световното първенство на площад "Св. Александър Невски" и на стадион „Юнак“
Чете се за: 02:25 мин.
Христо Стоичков отличи успеха на волейболните национали Христо Стоичков отличи успеха на волейболните национали
Чете се за: 00:47 мин.
Александър Николов ще завърши като реализатор номер 1 на световното първенство по волейбол Александър Николов ще завърши като реализатор номер 1 на световното първенство по волейбол
Чете се за: 03:15 мин.
Джанлоренцо Бленджини: Когато си в колата, не трябва да отпускаш газта Джанлоренцо Бленджини: Когато си в колата, не трябва да отпускаш газта
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:22 мин.
Национални отбори
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски" Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Йотова: Министри, които не участват в държавни делегации, не си...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
България на финал (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
"Лекари без граници" преустанови основните си медицински...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Иран: САЩ предадоха дипломацията, но страните от ЕС я погребаха
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ