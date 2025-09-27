ЦСКА и Левски поздравиха националите по волейбол за класирането им на финала на световното първенство

Футболните отбори на ЦСКА и Левски също поздравиха волейболните национали за успеха им във Филипините.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини се класираха на финала на световното първенство, след като спечелиха полуфинала с Чехия с 3:1 гейма.

"ЦСКА поздравява българските герои за класирането на големия финал! Сърце, дух и непримиримост – точно така се пише историята. Цялата армейска общност е зад вас – вярваме, че с тази борбеност и характер ще донесете нова гордост на страната ни. Напред, България", написаха от "червените".