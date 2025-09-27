ЦСКА и Левски поздравиха националите по волейбол за класирането им на финала на световното първенство

Футболните отбори на ЦСКА и Левски също поздравиха волейболните национали за успеха им във Филипините.
Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини се класираха на финала на световното първенство, след като спечелиха полуфинала с Чехия с 3:1 гейма.
"ЦСКА поздравява българските герои за класирането на големия финал! Сърце, дух и непримиримост – точно така се пише историята. Цялата армейска общност е зад вас – вярваме, че с тази борбеност и характер ще донесете нова гордост на страната ни. Напред, България", написаха от "червените".
"ПФК Левски поздравява националния отбор на България по волейбол за историческото класиране на финал на световното първенство - за първи път от 55 години. Постигнатото е пример за дисциплина, характер и вяра, които вдъхновяват цялата страна. Момчета, благодарим ви за радостта и гордостта, които донесохте на България. Пожелаваме ви късмет във финала - зад вас е цялата „синя“ общност и цяла България", гласи публикацията на "сините".