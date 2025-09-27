Христо Стоичков отличи успеха на волейболните национали

Легендата на българския футбол Христо Стоичков отличи успеха на българския национален отбор по волейбол.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини се класираха на финала на световното първенство, след като спечелиха полуфинала с Чехия с 3:1 гейма.

"Огромни българи! Аз съм от хората, които знаят колко голяма мечта и лична цел е този финал за моя брат Любомир Ганев! Поздрави на Българската федерация по волейбол! Поздрави на целия български волейбол! Донесете ни титлата, лъвове", написа бившият футболен национал в профила си в социалната мрежа Фейсбук.

Финалът е в неделя, 28 септември, от 13:30 часа.