ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:22 мин.

Христо Стоичков отличи успеха на волейболните национали

Национални отбори
Светът на спорта реагира след класирането на България на световното първенство по волейбол.

Любо Ганев и Христо Стоичков
Снимка: Startphoto.bg
Легендата на българския футбол Христо Стоичков отличи успеха на българския национален отбор по волейбол.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини се класираха на финала на световното първенство, след като спечелиха полуфинала с Чехия с 3:1 гейма.

"Огромни българи! Аз съм от хората, които знаят колко голяма мечта и лична цел е този финал за моя брат Любомир Ганев! Поздрави на Българската федерация по волейбол! Поздрави на целия български волейбол! Донесете ни титлата, лъвове", написа бившият футболен национал в профила си в социалната мрежа Фейсбук.

Финалът е в неделя, 28 септември, от 13:30 часа.

#Български национален отбор по волейбол за мъже

