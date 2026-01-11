БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Килиан Мбапе поднови тренировки с Реал преди финала за Суперкупата

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Французинът е все по-близо до завръщане в игра за "белите".

звездата реал мадрид килиан мбапе изкачи пето брой голове отбелязани една календарна година век
Килиан Мбапе тренира със своите съотборници от Реал Мадрид. съобщи журналистът Алберто Перейро в социалните мрежи. Така французинът е все по-близо до завръщане в игра и се очаква да бъде на линия още тази вечер за мадридчани, които ще срещнат Барселона на финала в турнира за Суперкупата на Испания.

Преди няколко дни вестник "Екип" разкри, че нападателят е получил контузия и ще отсъства поне три седмици. Преди това той не пътува до Саудитска Арабия и пропусна полуфинала срещу Атлетико Мадрид. Впоследствие френският национал се завърна в лагера на „белите“. Освен това старши треньорът Шаби Алонсо включи 27-годишният футболист в състава на „лос бланкос“ за финала.

Мбапе играе за Реал Мадрид от лятото на 2024-а. До момента той е отбелязал 59 гола в официални мачове, изравнявайки рекорда на клуба за всички времена, държан преди това от португалския нападател Кристиано Роналдо.

Мачът между Реал Мадрид и Барселона ще се проведе тази вечер. През миналия сезон каталунците победиха "белите" с 5:2 на финала на турнира.

#Суперкупа на Испания по футбол 2026 г. #ФК Реал Мадрид # Килиан Мбапе

