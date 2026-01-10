Килиан Мбапе е все по-близо до участие във финала за Суперкупата на Испания

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Вяра Илиева
Спорт
Последният тест, на който ще се подложи Мбапе по време на тренировката на Реал Мадрид в 21:00 часа тази вечер, ще определи дали той дори няма да започне като титуляр в мача.

Килиан Мбапе ще премине последен тест за оценка на физическото му състояние по време на тренировката на Реал Мадрид днес в Джеда. От клуба се надяват звездата да играе във финала за Суперкупата на Испания срещу Барселона на стадион „Крал Абдула“ в неделя. От своя страна, нападателят не иска да поема ненужни рискове, макар да е силно мотивиран да помогне на отбора си да спечели трофея.

След като получи контузия на лявото коляно и беше напълно извън игра от 31 декември, първоначално се очакваше французинът да отсъства три седмици. Но само единадесет дни след принудителната си почивка, завръщането му в игра е все по-реално.

Оптимизмът, изразен от Шаби Алонсо в четвъртък след победата на Реал Мадрид срещу Атлетико в полуфинала (2:1), относно завръщането на Мбапе срещу Барселона, е на път да се превърне в реалност.

„Той е много по-добре“, заяви баският треньор.

„Мбапе тренира днес (четвъртък) и се чувства добре. Има същите шансове да играе като всички останали, които са били повикани", каза Алонсо.

От началото на седмицата французинът преминава през редица процедури, но и леки физицески тренировки ежедневно в тренировъчния център на Реал Мадрид, под ръководството на фитнес треньор и физиотерапевт.

Първоначално той тренира на закрито, а след това премина към упражнения за бягане, за да се установи дали болката в коляното му е поносима.

Вземайки предвид положителната промяна в състоянието му, щабът на Реал Мадрид реши, след тренировката в четвъртък, да го върне в отбора. След като проведе занимание в петък сутринта в Мадрид, той отлетя късно следобед, за да се присъедини към съотборниците си в Джеда в полунощ.

В мадридския клуб смятат, че пътуването на Мбапе и приблизително 12-часовият полет отиване и връщане нямат да бъдат напразни, което подсказва и намерението на щаба той да вземе участие във финала в неделя вечер.

Последният тест, на който ще се подложи Мбапе по време на тренировката на Реал Мадрид в 21:00 часа тази вечер, ще определи дали той дори няма да започне като титуляр в мача.

От своя страна, нападателят не възнамерява да поема ненужни рискове и ще слуша тялото си, но също така е силно мотивиран да играе във финала и да опита да си осигури първата титла за сезона.

Много вероятно е обаче Мбапе да пропусне мача с Албасете за Купата на краля в сряда и двубоя срещу Леванте следващата събота в Ла Лига.

