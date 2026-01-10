Килиан Мбапе е все по-близо до участие във финала за Суперкупата на Испания

Килиан Мбапе ще премине последен тест за оценка на физическото му състояние по време на тренировката на Реал Мадрид днес в Джеда. От клуба се надяват звездата да играе във финала за Суперкупата на Испания срещу Барселона на стадион „Крал Абдула“ в неделя. От своя страна, нападателят не иска да поема ненужни рискове, макар да е силно мотивиран да помогне на отбора си да спечели трофея.

След като получи контузия на лявото коляно и беше напълно извън игра от 31 декември, първоначално се очакваше французинът да отсъства три седмици. Но само единадесет дни след принудителната си почивка, завръщането му в игра е все по-реално.

Оптимизмът, изразен от Шаби Алонсо в четвъртък след победата на Реал Мадрид срещу Атлетико в полуфинала (2:1), относно завръщането на Мбапе срещу Барселона, е на път да се превърне в реалност.

„Той е много по-добре“, заяви баският треньор.

„Мбапе тренира днес (четвъртък) и се чувства добре. Има същите шансове да играе като всички останали, които са били повикани", каза Алонсо.

От началото на седмицата французинът преминава през редица процедури, но и леки физицески тренировки ежедневно в тренировъчния център на Реал Мадрид, под ръководството на фитнес треньор и физиотерапевт.

Първоначално той тренира на закрито, а след това премина към упражнения за бягане, за да се установи дали болката в коляното му е поносима.

Вземайки предвид положителната промяна в състоянието му, щабът на Реал Мадрид реши, след тренировката в четвъртък, да го върне в отбора. След като проведе занимание в петък сутринта в Мадрид, той отлетя късно следобед, за да се присъедини към съотборниците си в Джеда в полунощ.

В мадридския клуб смятат, че пътуването на Мбапе и приблизително 12-часовият полет отиване и връщане нямат да бъдат напразни, което подсказва и намерението на щаба той да вземе участие във финала в неделя вечер.

Последният тест, на който ще се подложи Мбапе по време на тренировката на Реал Мадрид в 21:00 часа тази вечер, ще определи дали той дори няма да започне като титуляр в мача.

От своя страна, нападателят не възнамерява да поема ненужни рискове и ще слуша тялото си, но също така е силно мотивиран да играе във финала и да опита да си осигури първата титла за сезона.

Много вероятно е обаче Мбапе да пропусне мача с Албасете за Купата на краля в сряда и двубоя срещу Леванте следващата събота в Ла Лига.