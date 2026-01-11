Челси громи при дебюта на Лиъм Росиниър

Челси си осигури място в следващата фаза на ФА Къп. „Сините“ сразиха Чарълтън при гостуването си след 5:1 в мач от третия кръг. Така Лиъм Росиниър дебютира победоносно начело на лондончани.

Точни за победителите бяха Йорел Хато, Тосин Адарабиойо, Марк Гиу, Педро Нето и Енцо Фернандес.

Чарлтън, който се състезава в Чемпиъншип стигна до гол след подновяването на играта чрез Майлс Лийбърн в 57-ата минута за 1:2. Феновете на „Дъ Вали“ си върнаха надеждата за кратко, тъй като само пет минути по-късно Челси стигна до своя трети гол и затвърди своето превъзходство.